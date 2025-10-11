Taglio del nastro per la nuova piazza Braglia

Giornata speciale quella di oggi a Montale. Alle 15, infatti, è in programma l’inaugurazione della riqualificazione di piazza Braglia, "cuore" della frazione castelnovese. L’intervento concluso fa parte del secondo stralcio dei lavori, che hanno richiesto complessivamente (tra primo e secondo stralcio) un investimento di circa 1 milione di euro, finanziato con fondi del bilancio comunale. "Dopo l’inaugurazione del nuovo nido e il recente avanzamento del progetto della piscina – afferma il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi –, la riqualificazione di piazza Braglia rappresenta un ulteriore segnale del nostro impegno concreto per migliorare gli spazi pubblici e la qualità della vita dei nostri cittadini. Questo nuovo spazio pubblico, che ha cambiato completamente volto rispetto al passato, non è solo una piazza: sarà un luogo di incontro, di socialità e di aggregazione per tutti i montalesi".

"La piazza – aggiunge Matteo Ferrari, assessore ai Lavori pubblici del Comune – sarà illuminata da due punti luce molto particolari dal punto di vista architettonico e grande attenzione è stata riservata anche all’arredo urbano, con sedute moderne, dotate di punti usb per ricaricare i dispositivi. C’è poi una profonda attenzione alla resilienza ambientale, grazie alla presenza del rain garden, che garantisce maggiore protezione in più in caso di acquazzoni". Dal Comune poi spiegano: "A caratterizzare l’opera è la presenza del rain garden (o giardino della pioggia), una tipologia di giardino a bordo strada, che disegna aiuole in grado di intercettare l’acqua piovana proveniente da tetti, strade, parcheggi e piazze. Il rain garden di piazza Braglia permette di aumentare la resilienza dell’area rispetto alle piogge intense, poiché filtrando più lentamente l’acqua piovana intercettata dalle piante viene rallentato il flusso idrico e contrastato il fenomeno di allagamento. L’asse verde diventa così elemento di separazione tra parte pedonale e carrabile, in modo da isolare la piazza dal passaggio dei mezzi di trasporto e favorire l’ombreggiamento delle aree di sosta". L’inaugurazione sarà aperta alle 15 dall’intervento del sindaco Massimo Paradisi e proseguirà con le parole di Irene Priolo, assessora alla Programmazione territoriale della Regione Emilia-Romagna. Dopo il taglio del nastro, giochi per bambini e musica con il corpo bandistico "Giuseppe Verdi" di Spilamberto.

Marco Pederzoli