Taglio del nastro per Moda Makers "Qui aziende garanzia di qualità"

"Le mani sporche del proprio lavoro profumano di dignità": è con queste parole che Tamara Gualandi, titolare di ‘Donne da Sogno’, ha inaugurato ieri mattina a ModenaFiere, insieme alle autorità, la 15ª edizione di Moda Makers, la fiera internazionale delle PMI del fashion Made in Italy. Un evento che, fino a stasera, porterà sul territorio buyer dall’Italia e dal mondo per scoprire e acquistare la collezioni PrimaveraEstate 2024, create dalle 22 aziende partecipanti, di cui tre carpigiane. Un afflusso di clienti che fa ben sperare: "Sappiamo che la congiuntura per il sistema moda non è semplice – commenta Marco Momoli di ModenaFiere – ma confidiamo che la partecipazione di quanti continuano a vedere lo stile e la qualità del saper fare delle nostre aziende come una garanzia, spinga anche altre imprese a partecipare all’evento". Ieri sera, presso il Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, si è svolto il ‘Moda Makers Fashion Party’, promosso da Carpi Fashion System e Unione delle Terre d’Argine, e realizzato da SGP Grandi Eventi. L’allestimento della serata, realizzato da Ivana Sica, è stato ispirato dalle tendenze moda, dettate dalla Textile&Trend Consultant, Emanuela Contini, che ha realizzato pannelli insieme agli studenti delle classi moda del Vallauri. Il catering è stato affidato a Marcello Ferrarini, che ha creato proposte food in linea coi colori delle tendenze moda. "Dalla prima edizione – conclude il sindaco Alberto Bellelli – Moda Makers ha fatto molta strada. I dati sulle registrazioni fanno ben sperare, ma è ovvio che i temi strutturali legati al settore andranno affrontati a livello nazionale, con politiche di tutela e investimenti".

m.s.c.