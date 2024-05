Taglio tessuti e prototipista per azienda del tessile

Il Centro per l’Impiego di Carpi segna che una azienda operante nel settore tessile di Carpi ha avviato la ricerca di una figura addetto/ al taglio tessuti/prototipista. Il/la candidato/a ricercato/a che verrà assunto/a sarà collocato/a in sede reparto campionario. Il candidato/a dovrà in particolare dimostrare di avere attitudini sviluppate al suo ruolo e possedere una manualità esperta nello svolgere la mansione di tagliatore/tagliatrice. Tra le caratteristiche maggiormente apprezzate per l’assunzione verrà favorevolmente considerata soprattutto la propensione a gestire in autonomia il proprio lavoro e ugualmente a collaborare con chi elabora la fase progettuale (modellista) e chi la deve realizzare (sarte/i cucitrici/cucitori). I candidati/e interessati/e che rispondono ai requisiti richiesti dovranno inviare le domande entro il giorno 17 maggio tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe