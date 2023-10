Taissir, analisi sul cuore. Si ipotizza un malore fatale

Il suo cuore sarà ora analizzato nel centro specializzato di Padova: non è escluso che il giovane Taissir Sakka sia morto a seguito di un arresto cardio circolatorio. Proseguono le indagini su quanto accaduto la notte tra sabato e domenica 15 ottobre, quando il corpo privo di vita del 30enne tunisino è stato rinvenuto nel parcheggio del Cinema FilmStudio 7 b, in via dell’Abate con una ferita alla testa. Gli esiti dell’autopsia – come reso noto dalla Procura – non hanno portato ad una certezza sul decesso ma hanno escluso che il tunisino sia morto per traumi legati ad un’azione violenta. Pare che l’ipotesi più accreditata, ad oggi, sia quella di ‘cause naturali’, forse un arresto cardiaco (magari legato ad una patologia fino a quel momento sconosciuta), appunto, ma i periti hanno preso novanta giorni di tempo per rispondere ai quesiti della Procura. Come noto il fratello di Taissir, Mohamed, ha sporto denuncia a due giorni dal ritrovamento del cadavere raccontando di un presunto pestaggio avvenuto all’interno della caserma dei carabinieri di Modena, dove il 30enne era stato portato dopo una lite avvenuta all’esterno del circolo Arci di Ravarino. A seguito della querela risulta iscritto nel registro degli indagati un carabiniere di 47 anni di Ferrara: l’ipotesi di reato è quella di morte come conseguenza di altro reato, lesioni e minacce mentre altri cinque colleghi del carabiniere sono indagati per lesioni nei confronti del fratello della vittima, Mohamed Sakka. A quanto pare, però, al momento non vi sarebbero conferme circa la ricostruzione dei fatti raccontata da Mohamed. I filmati di videosorveglianza analizzati riprenderebbero i fratelli all’uscita della caserma in ‘perfette condizioni’ mentre inizialmente discutono tra loro per poi allontanarsi in direzioni diverse. Successivamente – e fino al rinvenimento, domenica alle 9, del cadavere – non risulterebbero altri ‘contatti’ con i militari che avrebbero perso di vista poco dopo i due fratelli. C’è sicuramente un buco di qualche ora dal momento dell’uscita dalla caserma a quello in cui il corpo privo di vita di Taissir viene trovato nel parcheggio: proprio su quelle ore sono in corso gli accertamenti, al fine di ricostruire quanto accaduto al 30enne dopo che lo stesso ‘sparisce’ nel sottopasso della stazione, per arrivare nel lato opposto.