Taissir, la perizia. Soffriva di cardiopatia. Stroncato da un malore

E’ morto per una grave cardiopatia con stenosi dell’aorta il 31enne tunisino Taissir Sakka, trovato senza vita la mattina del 15 ottobre nel parcheggio del cinema Filmstudio 7B, in via Nicolò dell’Abate. Non si esclude però – secondo la difesa – che i fattori di stress possano aver innescato il ‘trigger mortale’.

E’ quanto emerso a seguito dell’esame effettuato ieri nel centro specializzato di Padova dove era stato inviato il cuore della vittima per essere appunto analizzato. Il decesso è dunque legato – come già emerso dall’esame autoptico, durante il quale era stata scartata l’ipotesi di una morte violenta – ad un malore che ha stroncato la vita del giovane tunisino. A rendere noto come il giovane sia morto a causa della patologia è il legale che assiste il fratello del giovane, l’avvocato Fabio Anselmo. Il legale ha nominato in qualità di consulente di parte il professor Gaetano Thiene (che ieri ha partecipato all’analisi), lo stesso che dichiarò in aula che quella del giovane Federico Aldrovandi era stata una morte violenta e non naturale poiché il cuore del 18enne era sano. Come noto per la morte di Taissir Sakka risulta indagato un militare (iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto con l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato), mentre altri quattro colleghi rispondono di lesioni nei confronti di Mohamed, fratello del 31enne. Era stato proprio Mohamed, infatti, a presentare denuncia contro i carabinieri.

"L’esame sul cuore è stato effettuato in mattinata ed è fuori discussione la preesistente patologia cardiaca del giovane Sakka – sottolinea l’avvocato Anselmo –. Una cardiopatia con stenosi aortica grave ma il ‘trigger’ della crisi letale può essere stato scatenato anche da fattori di stress. Per quanto riguarda l’accertamento dei fatti che hanno portato alla morte il giovane, il nostro lavoro è quello di esaminare la tac – non solo il referto, di cui chiederemo copia – e poi l’acquisizione dei filmati delle telecamere per capire cosa sia successo. Questo in ottemperanza al capo di imputazione contestato all’indagato. Indubbiamente – continua Anselmo – questo è un passo importante. Noi non cerchiamo una verità ma la verità – precisa il legale – lo dobbiamo a Taissir. Io mi sento tranquillo: finiti gli accertamenti medico legali e la tac speriamo insomma di riuscire ad avere anche una ricostruzione degli ultimi minuti di vita del giovane: questo è importante per ottenere verità e giustizia su questo caso.

Non abbiamo una verità prestabilita: stiamo lavorando per capire cosa sia successo veramente".

v.r.