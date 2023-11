Taissir morto nel parcheggio, la perizia: grave cardiopatia, ma lo stress avrebbe innescato il trigger mortale

Modena, 14 novembre 2023 – Una grave cardiopatia con stenosi dell'aorta ma i fattori di stress potrebbero aver innescato il 'trigger mortale'. Sono queste le prime indiscrezioni emerse a seguito dell'esame effettuato a Padova sul cuore del trentunenne tunisino Taissir Sakka, trovato senza vita la mattina del 15 ottobre nel parcheggio del cinema Filmstudio 7B, in via Nicolò dell’Abate.

Il decesso è dunque legato – come già emerso dall'esame autoptico – ad un malore che ha stroncato la vita del giovane tunisino. A partecipare all'esame medico legale anche il professor Gaetano Thiene, lo stesso che dichiarò in aula che quella del giovane Federico Aldrovandi era stata una morte violenta e non naturale poiché il cuore del 18enne era sano. L'avvocato del fratello di Taissir, Fabio Anselmo sottolinea che : "L'esame sul cuore è stato effettuato in mattinata ed è fuori discussione la preesistente patologia cardiaca del povero Sakka. Una cardiopatia con stenosi aortica grave ma il trigger della crisi letale può essere stato scatenato anche da fattori di stress. Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti che hanno portato alla morte il giovane, il nostro lavoro è quello di esaminare la tac – non solo il referto, ci cui chiederemo copia – e poi l'acquisizione dei filmati delle telecamere per capire cosa sia successo. Questo in ottemperanza al capo di imputazione contestato all'indagato".