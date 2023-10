Taissir, svolta nell’inchiesta. Carabiniere indagato per la morte, altri 5 accusati di lesioni al fratello

Sono usciti dalla caserma sabato sera per sedare una accesa lite nella Bassa modenese che vedeva coinvolti due ‘noti’ fratelli e alcuni minorenni.

La mattina dopo il corpo di uno dei giovani – il 30enne tunisino Taissir Sakka, senza fissa dimora – è stato trovato privo di vita in un parcheggio e giovedì sera i militari intervenuti si sono visti raggiungere dagli avvisi di garanzia per la morte di quel ragazzo (che avevano fermato ubriaco, identificato e denunciato poche ore prima), e per lesioni al fratello. E’ un carabiniere di 47 anni originario di Ferrara l’indagato per la morte di Taissir, trovato cadavere con una ferita alla testa, la scorsa domenica mattina nel parcheggio del Cinema FilmStudio 7 b, in via dell’Abate, vicino alla stazione dei treni.

Il militare è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura per il reato di morte come conseguenza di altro reato (ovvero le lesioni), lesioni e minacce.

Altri cinque colleghi del carabiniere sono invece indagati per lesioni nei confronti del fratello della vittima, Mohamed Sakka. E’ stato proprio quest’ultimo, nei giorni scorsi, a formalizzare la denuncia contro i carabinieri dopo che, sabato notte, entrambi i fratelli erano stati portati in caserma e denunciati per ubriachezza molesta.

Secondo la testimonianza del fratello della vittima, entrambi sarebbero stati in quel contesto "pestati" dai militari all’interno della caserma: il giovane tunisino si è fatto a sua volta refertare dopo due giorni, però, dal ritrovamento del cadavere di Taissir per poi denunciare i militari, raccontando di ‘violenze’ e ‘soprusi’.

Sarebbero stati i carabinieri, secondo lo straniero, a colpire il fratello poi deceduto. I primi esiti dell’autopsia svolta ieri sul corpo del 30enne, però, avrebbero escluso non solo lesioni ma anche eventuali traumi compatibili con la morte.

L’Arma, a seguito del ritrovamento della salma di Sakka, aveva inizialmente fatto sapere come fossero in corso "accertamenti finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica di una possibile caduta accidentale".

La Procura, invece, non è mai intervenuta ufficialmente sul delicato caso.

L’iscrizione nel registro degli indagati dei sei carabinieri – le indagini sono coordinate dal pm Niccolini – rappresenta un atto dovuto, a tutela degli stessi indagati che, attraverso i propri legali, (tre dei carabinieri sono difesi dagli avvocati Cosimo Zaccaria e Roberto Ricco e il fratello della vittima da Fabrizio Canuri) hanno potuto prendere parte alle operazioni dei periti.

Cosa si sa di sabato notte? Cosa è accaduto a Taissir una volta uscito dalla caserma e prima di essere trovato morto, riverso a terra in un parcheggio alle 9 di domenica? Le pattuglie erano intervenute a Ravarino, all’esterno del Circolo Arci, intorno a mezzanotte di sabato per sedare una lite scoppiata tra un gruppo di minorenni e i due tunisini.

Dopo di che i fratelli Sakka, ‘agitati’ a seguito dell’abuso di alcol, erano stati condotti in caserma per le successive pratiche di identificazione e denuncia. I due sarebbero quindi usciti dalla caserma ma avrebbero continuato a mostrarsi nervosi. Dopo essere stati pare seguiti dai carabinieri, in quanto notati ancora una volta in atteggiamenti ‘molesti’, sarebbero fuggiti in direzioni opposte.

La vicenda presenta ancora diversi punti oscuri, sui quali adesso gli inquirenti cercano di far luce anche attraverso filmati che sarebbero risultati fondamentali alle indagini. Non solo: saranno analizzati anche i verbali degli interventi dei carabinieri, per ricostruire orari, spostamenti ed eventuali incongruenze.