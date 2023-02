Tamerlano, se il ’pasticcio’ è firmato Vivaldi

di Stefano Marchetti Vi innamorerete di questo ’Tamerlano’, della forza e dell’incanto che musiche di quasi 300 anni fa riescono tuttora a donarci. E della capacità di queste arie di superare i secoli, di andare oltre il tempo, in un mondo futuro dove l’oscurità diventi luce, la guerra finisca e ’coronata di gigli e di rose cogli amori ritorni la pace’. Dopo il debutto a Ravenna, stasera alle 20 e domenica 5 alle 15.30 arriva al teatro Comunale Pavarotti Freni ’Il Tamerlano, ovvero la morte di Bajazet’ di Antonio Vivaldi, nel nuovo allestimento affidato all’esperienza dell’Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone (che la rivista ’Gramophone’ ha premiato come migliore orchestra europea) e alla sorprendente visione registica di Stefano Monti. Le voci sono di altissimo livello, i controtenori Filippo Mineccia e Federico Fiorio, il baritono Bruno Taddia, il contralto Delphine Galou, il mezzosoprano Shaked Bar e il soprano Arianna Vendittelli. ’Tamerlano’ è un’opera particolare, un ‘pasticcio’. Antonio Vivaldi, che era un abile imprenditore, aveva invitato vari compositori a scrivere arie e le aveva ‘montate’ ad arte: per questo nella struttura musicale troviamo brani scritti dallo stesso Vivaldi, ma anche da Geminiano Giacomelli o Riccardo Broschi, fratello del celebre Farinelli, stella dell’opera del...