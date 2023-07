Tampona un’auto e fugge: incastrato dalle telecamere

Le telecamere di videosorveglianza e i varchi lettura targhe installati sul territorio hanno permesso alla Polizia locale di Cavezzo di rintracciare, in poche ore, il 40enne che, al volante della sua Polo, aveva tamponato un’Audi per poi fuggire. L’uomo è stato sanzionato per velocità pericolosa, omesso controllo del veicolo, omissione e fuga da incidente stradale, per fortuna senza feriti, con decurtazione di 8 punti della patente di guida. Come ricostruito dagli agenti della Polizia Locale diretti dal comandante Egidio Michelini, l’Audi condotta da un 45enne stava circolando da San Possidonio in direzione Cavezzo e, poco prima della rotonda, è stata tamponata violentemente dalla Polo, che si era poi allontanata. Fondamentali le immagini della videosorveglianza. Davanti agli agenti, l’uomo ha ammesso le sue responsabilità ed è stato pesantemente sanzionato. a.g.