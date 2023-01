Tamponamenti sulla Statale 12 Traffico in tilt

Mattinata difficile, ieri, sulle strade in uscita da Pavullo. Due incidenti avvenuti ad un paio di chilometri di distanza si sono verificati sulla Statale 12 a causa, pare, della nebbia e della scarsa visibilità della segnaletica orizzontale. Intorno alle 8, nei pressi delle ceramiche a Madonna dei Baldaccini, si è verificato un tamponamento tra diversi mezzi che ha richiesto l’intervento della polizia locale. Nessun ferito ma un mezzo rimasto fermo in carreggiata ha comportato l’istituzione del senso unico alternato per circa un’ora. Pesanti le ripercussioni sul traffico, specialmente in direzione di Pavullo, con code arrivate fino al ponte dell’Estense. Proprio sul viadotto in questione, poco più tardi (intorno alle 9.30), una Opel Mokka è stata coinvolta in un tamponamento con un furgone, mentre viaggiavano entrambi in direzione della montagna.