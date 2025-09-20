Tamponamento a catena: 59enne gravissimo

Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di ieri sull’A1, allo svincolo con l’A22 del Brennero. Per cause ancora in corso di accertamento tre auto si sono schiantate l’una contro l’altra e si è reso necessario l’immediato intervento dei vigili del fuoco per estrarre i conducenti dalle lamiere dei mezzi. Ad avere la peggio è stato un signore di 59 anni, N.M le sue iniziali. L’uomo, infatti, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, dove è ora ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata. L’incidente si è verificato in direzione Nord e subito sul posto, oltre alle squadre dei pompieri sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Modena Nord. Ora sono in corso accertamenti, da parte dei poliziotti appunto per ricostruire la dinamica dello schianto che ha coinvolto tre mezzi. Si sarebbe trattato di un violento tamponamento a catena, che ha ‘spinto’ poi le vetture contro il guard rail all’altezza proprio dello svincolo per l’autostrada del Brennero. A causa dell’incidente si è reso necessario chiudere al traffico lo svincolo e, inevitabilmente, si sono subito formate lunghe code in direzione Nord. La circolazione è tornata alla normalità nel pomeriggio.