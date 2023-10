Tamponamento fra 3 camion e un’auto: 2 feriti

Pauroso maxi-tamponamento in tangenziale tra quattro camion e un’auto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri dopo le 16. La dinamica è ancora da chiarire, ma da una prima ricostruzione la collisione è avvenuta lungo la Sassuolo-Modena direzione Baggiovara, all’altezza dell’uscita 17 bis di Cognento e ha riguardato due tir che procedevano sulla tangenziale.

Alla base dello schianto forse una manovra di sorpasso azzardata oppure una frenata improvvisa. Ma saranno i rilievi a chiarire la dinamica. Sta di fatto che l’impatto ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto altri due camion e una macchina. In tutto quattro camion e un’auto. A rimanere feriti sono stati A.C., 62 anni, e P.C., 57 anni, per fortuna in maniera non grave.

Sono stati condotti in ospedale dalle due ambulanze del 118 più l’elisoccorso giunto sul posto per soccorrere i feriti. Sono intervenuti anche carabinieri polizia locale. Il traffico molto intenso su quell’arteria è rimasto bloccato per diverse ore prima di essere ripristinato nella tarda serata.