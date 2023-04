Tamponamento in autostrada: quattro feriti, uno è grave

Grave incidente, pochi minuti dopo mezzanotte, in autostrada. Il bilancio è di un ferito grave e di altre tre persone soccorse e poi dimesse dopo le cure.

Paura, nella notte tra sabato e domenica, al km 166+200 sulla carreggiata nord dell’A1, in località Cantone Di Mugnano: si è verificato un tamponamento tra due auto. La vettura tamponata, una Fiat 500, dopo il forte urto si è ribaltata sul fianco sinistro restando in corsia d’emergenza, mentre l’altra – una Ford Focus – è andata a sbattere contro il new-jersey centrale terminando la corsa nella piazzola di sosta nelle vicinanze. I 4 occupanti (2 per veicolo) dopo lo schianto sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti, tre ambulanze, un’automedica e i vigili del fuoco per ’liberare’ i feriti dalle lamiere. Tutti i coinvolti sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara. Sulla Ford Focus viaggiavano un 46enne, di origine tunisina e residente a Carpi, insieme all’autista 39enne, anch’egli di origine tunisina e residente a Toano (Reggio Emilia). A bordo della Fiat 500, c’erano una 61enne e un 64enne, residenti a Sassuolo. Le ferite più gravi le ha riportate il 46enne, ricoverato in terapia intensiva: la prognosi è di 30 giorni. Sono stati, invece, dimessi ieri gli altri tre feriti. A seguito dell’incidente, sono rimaste chiuse 3 corsie dell’autostrada per permettere i soccorsi e i rilievi. E’ intervenuta la polizia stradale di Modena Nord che ha gestito il traffico.