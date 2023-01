Tamponamento mortale sull’A14, automobilista rischia il processo

Tamponò con violenza una 500 rimasta in panne sull’autostrada: a bordo di quel mezzo c’era la giovanissima Alessia Grimaldi, 23 anni, di Castel Maggiore che perse tragicamente la vita nell’impatto. Anche Cesare cremonini le dedicò un commosso ricordo. Ieri il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio del conducente alla guida dell’altro mezzo, quello che piombò sulla 500, ovvero un 73enne modenese.

L’accusa per l’uomo è quella di omicidio stradale con l’aggravante di aver causato anche ferite gravi a un’altra persona, la moglie, di 64 anni, che si trovava seduta al suo fianco. L’incidente risale al 27 agosto scorso sull’A14, tra i caselli di San Lazzaro e Castel San Pietro. L’utilitaria della giovane era rimasta in panne: all’improvviso era arrivata l’auto, condotta dall’anziano che aveva tamponato con violenza la 500, senza abbozzare alcuna frenata.

L’udienza premilinare è stata fissata dal gup per il prossimo 24 febbraio a Bologna. Un processo dal quale i genitori di Alessia, che hanno perduto la loro unica figlia, assistiti da Studio3A, si aspettano risposte. Alessia quel giorno, mentre percorreva la carreggiata Sud dell’A14, all’altezza di Castel San Pietro Terme, era rimasta bloccata nella terza corsia di marcia a causa di un guasto nella sua Fiat 500. La ragazza, non riuscendo a spostarsi, aveva cercato di mettersi in salvo, ma purtroppo non aveva fatto a tempo: era sopraggiunta pochi istanti dopo la Kia Sportage condotta dal modenese il quale, a quanto pare, non si era reso conto del mezzo in panne tamponandolo violentemente. Nonostante gli immediati soccorsi per la 24enne, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Secondo la procura il 73enne avrebbe causato la morte della giovane per "colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia (ometteva di prestare attenzione alla circolazione e alla strada) e omettendo di mantenere le distanze di sicurezza dal veicolo che lo precedeva".

La ventitreenne era conosciutissima, ben voluta da tutti e piena di amici e anche il noto cantautore Cesare Cremonini, di cui la ragazza era una fan e non si perdeva un concerto, le aveva dedicato un commosso ricordo. La mamma e il papà di Alessia, che ha lasciato anche il fidanzato Michele, attraverso la consulente legale dottoressa Sara Donati, si sono rivolti a Studio3A-Valore Spa, che ha già chiuso l’iter risarcitorio per i suoi assistiti. L’udienza preliminare è prevista appunto per il 24 febbraio.

Valentina Reggiani