Tamponamento in via Emilia a Modena. Due donne gravissime: incastrate tra le lamiere

Modena, 23 febbraio 2025 – La dinamica non è chiara: vi è stato un tamponamento violento a seguito del quale un’auto, con a bordo due donne di 71 anni, è finita in un fossato. Entrambe le pensionate sono ora in rianimazione, in prognosi riservata all’ospedale di Baggiovara e i carabinieri stanno indagando per capire se chi si trovava alla guida dell’altro mezzo, un Suv che ha tamponato la vettura con a bordo le anziane rimaste gravemente ferite, si sia allontanato a piedi, come ‘suggerito’ da alcuni testimoni.

La dinamica dell’incidente

Il grave incidente si è verificato venerdì notte, intorno all’1 sulla via Emilia, al confine con San Cesario. Le signore stavano viaggiando a bordo del mezzo quando, nei pressi del Mac2, sono state tamponate violentemente dal Suv che procedeva alle loro spalle. Il mezzo delle 71enni, a causa dell’improvviso e violento impatto è finito ribaltandosi in un fossato adiacente la carreggiata e i residenti, richiamati dal boato legato al violento urto, sono scesi in strada avvisando subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza insieme ai pompieri, che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberare le ferite, incastrate tra le lamiere. Infatti le squadre di competenza del territorio hanno estratto le occupanti dell’auto dopo una serie di tagli con cesoie e divaricatore sulle lamiere del mezzo, andato distrutto. Entrambe sono state quindi affidate alle cure dei sanitari, che le hanno trasportate d’urgenza all’ospedale di Baggiovara.

Le 71enni ricoverate

A causa dei numerosi traumi riportati nell’impatto, le 71enni sono ricoverate in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Sul posto, appunto sono accorsi subito anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Alcuni testimoni avrebbero affermato di aver notato fuggire a piedi gli occupanti del suv ed ora sono in corso le dovute indagini per capire se effettivamente i coinvolti nel violento tamponamento si siano dati alla fuga senza prestare soccorso alle due donne. I militari hanno acquisito a tal fine anche i filmati di videosorveglianza della zona. Le auto procedevano entrambe in direzione della città.

v.r.