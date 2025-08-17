Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
Cronaca"Tangenziale, chiuderla è una follia"
17 ago 2025
REDAZIONE MODENA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. "Tangenziale, chiuderla è una follia"

"Tangenziale, chiuderla è una follia"

Cinzia Franchini, presidente di Ruote Libere (associazione che raggruppa imprenditori dell’autotrasporto), evidenzia l’impatto di una chiusura totale della tangenziale Rabin...

Cinzia Franchini, presidente di Ruote Libere (associazione che raggruppa imprenditori dell’autotrasporto), evidenzia l’impatto di una chiusura totale della tangenziale Rabin...

Cinzia Franchini, presidente di Ruote Libere (associazione che raggruppa imprenditori dell’autotrasporto), evidenzia l’impatto di una chiusura totale della tangenziale Rabin...

Per approfondire:

Cinzia Franchini, presidente di Ruote Libere (associazione che raggruppa imprenditori dell’autotrasporto), evidenzia l’impatto di una chiusura totale della tangenziale Rabin di Modena dal 19 agosto al 9 settembre (venti giorni) per lavori di manutenzione. Sottolinea in particolare i problemi dovuti alla durata prolungata e alla mancanza di infrastrutture viarie alternative in città. "La tangenziale rappresenta un asse viario fondamentale per Modena: è attualmente percorsa massicciamente da mezzi pesanti (oltre il 13%). Una chiusura totale per un periodo così lungo rischia di provocare disagi significativi non solo ai cittadini, ma anche alle aziende e ai flussi logistici della città. I percorsi alternativi indicati nella nota ufficiale della Provincia paiono non riflettere pienamente la complessità della viabilità locale e delle criticità della stessa, con potenziali congestioni che potrebbero estendersi ben oltre l’area interessata".

"Chiediamo di riesaminare urgentemente – prosegue Franchini – la decisione di chiusura totale della tangenziale e di valutare misure alternative meno impattanti (ad es. chiusure a fasce orarie, deviazioni controllate, una corsia per senso di marcia temporaneamente attiva, o una gestione dinamica del traffico con sistemi di monitoraggio in tempo reale). Domandiamo inoltre che venga fornito un piano dettagliato di deviazioni e monitoraggio degli effetti con correzioni rapide in caso di criticità. La chiusura coincide con la fine delle ferie per molte attività produttive e con i preparativi per l’inizio dell’anno scolastico, aumentando così la criticità della gestione".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Trasporti