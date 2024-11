Tangenziale di Camposanto, finanziato il secondo stralcio

Camposanto vedrà completata la sua tangenziale. Questo il risultato dell’esito del bando aperto dalla Regione a inizio ottobre, per raccogliere e selezionare i progetti di mobilità e viabilità che saranno cofinanziati con circa 81 milioni di euro, sui 137 disponibili, dei Fondi di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027. Sono 31 i progetti cofinanziati e tra questi c’è il "Secondo stralcio" della tangenziale di Camposanto tra la strada Statale 568 direzione S. Felice e la strada Provinciale 2 (Panaria Bassa) direzione Finale Emilia. Per questo progetto la Provincia, che è stazione appaltante, cui competerà l’emissione del bando di gara per l’appalto dei lavori, si vedrà assegnata la soma di 10,5 milioni. Si tratta di un’opera che avrà una lunghezza complessiva di 2.300 metri con inizio in corrispondenza della rotatoria esistente fra la strada Provinciale 5 (Camposanto – Cavezzo) e strada Provinciale 568, nella quale verrà creata la quarta uscita ad est e con realizzazione di una strada che completerà un semicerchio, che discende dalla Panaria Bassa a sud di Camposanto attorno alla parte ovest dell’abitato cittadino, collegandosi nuovamente alla Panaria Bassa (SP 2) all’altezza della località Tre Case tramite la costruzione di una rotatoria a tre rami. "Sin dal 2019 – dice la sindaca Monja Zaniboni condividendo la soddisfazione con la sua giunta – ci siamo impegnati per sensibilizzare sull’importanza della tangenziale, organizzando una raccolta firme e coinvolgendo la cittadinanza tramite banchetti distribuiti su tutto il territorio. L’iniziativa ha visto l’adesione di consiglieri sia di maggioranza che di opposizione di Camposanto.

La petizione è stata presentata alla Provincia e alla Regione, e da quel momento è iniziata una collaborazione con la Provincia, che ha portato alla firma di una convenzione per procedere con il progetto di fattibilità, oggi finalmente disponibile in una forma completa e articolata fin da giugno. Un sentito ringraziamento per questo risultato va alla Regione e alla Provincia, attente alle esigenze dei territori periferici. Questo intervento offrirà un collegamento più efficiente verso l’asse Sassuolo-Finale, rilevante non solo per l’industria ceramica della zona, ma per tutto il territorio. È un grande piacere sapere che sono stati destinati fondi regionali per la realizzazione dell’opera".

Ora c’è solo da attendere l’indizione della gara per avviare un’opera tanto attesa.

Alberto Greco