Tangenziale di Mirandola, al via i lavori di Anas: nuovo tratto entro giugno 2024

Avviati da Anas i lavori per la realizzazione di un prolungamento di variante alla Strada Statale 12 che attraversa e taglia il territorio di Mirandola. Dopo l’inaugurazione e l’apertura al traffico nel 2012 di un primo lotto della tangenziale della città, che sale da sud dell’abitato per chi viene da Modena fino alla rotatoria della provinciale per Concordia, all’inizio di maggio sono iniziate le attività preliminari di cantierizzazione di un secondo lotto di opere. L’obiettivo che si vuole perseguire è quello di ridurre significativamente il traffico veicolare di passaggio interno al centro della città dei Pico e di contenere così l’emissione di Co2 nell’abitato di Mirandola, tuttora interessato dal transito di numerosi mezzi pesanti da e per uno dei distretti industriali più fiorenti d’Italia. Le opere intraprese, su terreni completamente agricoli, non comportano quindi alcuna modifica alla viabilità. Ad esse seguirà l’inizio dei lavori veri e propri, la cui attuazione è stata studiata al fine di ridurre – anche in seguito – al minimo gli eventuali disagi alla circolazione. Complessivamente Anas ha stanziato per questo lotto 5,4 milioni di euro che riguardano l’investimento per la realizzazione di una bretella di 1,5 km in variante alla strada "dell’Abetone e del Brennero", dal Km 217,000 al Km 218,600. Gli interventi – commissionati da Anas ed eseguiti dall’impresa aggiudicataria 2P Asfalti s.r.l – si prevede si concluderanno entro il primo semestre del 2024. Il nuovo tracciato stradale della ampiezza di 10.50 metri – con una corsia per senso di marcia – avrà inizio a partire dell’esistente rotatoria tra la Statale 12 e la Provinciale 8 per Concordia, sviluppandosi ad ovest rispetto all’abitato della città, fino a congiungersi, tramite la realizzazione di una nuova rotatoria, con la strada provinciale delle Valli che conduce verso Quarantoli, e da lì a Gavello e San Martino Spino, e la strada comunale di Bosco Monastico, che prosegue poi verso Fossa. Gli interventi includono la realizzazione di opere idrauliche, come 2 tombini scatolari, il prolungamento di un tombino esistente, ed alcuni collettori idraulici circolari, necessari a garantire la continuità alla rete idraulica esistente. Attualmente sono in corso le attività di preparazione del piano di posa del rilevato stradale, già in fase avanzata, cioè la base su cui verrà realizzata la strada e posato il manto. Nelle intenzioni dichiarate da Anas "l’opera una volta conclusa aumenterà i livelli di confort e sicurezza".

Alberto Greco