Tangenziale groviera "Lavori da giovedì" E il presidente Braglia bacchetta Anas

Anas ha annunciato i lavori di ristrutturazione della tangenziale: si spera che le buche rimangano solo un brutto ricordo. La società ha condiviso il programma dei lavori: si parte giovedì 23 e avranno una durata di tre settimane. Nel corso dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi dal Comitato operativo per la viabilità (Prefettura, Provincia, Comune, polizia stradale, forze dell’ordine e vigili del fuoco) è stata rappresentata la necessità che i lavori vengano eseguiti in orario diurno "per scongiurare gli effetti delle temperature notturne stagionali sulla regolare esecuzione".

Per evitare minor disagio possibile alla circolazione, gli interventi sono programamti a intervalli della lunghezza massima di un chilometro e mezzo a tratto "e interesseranno – in modalità alternata – la corsia di marcia e quella di sorpasso a partire dal km 0, corrispondente alla rotatoria con via Vignolese".

Il restringimento della carreggiata è previsto dalle 9 alle 17 in modo da garantire il regolare flusso di circolazione nelle ore di maggior traffico. "I lavori in programma fanno parte di un primo pacchetto di interventi, del valore di 800 mila euro, cui ne seguiranno altri in corso di programmazione".

Intanto a bacchettare Anas per lo stato del manto stradale in questi mesi è il presidente della Provincia Fabio Braglia che ha inviato una lettera (insieme al consiglio provinciale e ai sindaci del territorio) alla società nella quale tra l’altro rimarca come "siamo convinti che Anas, sul territorio provinciale, debba mantenere alta l’attenzione sugli aspetti che attengono alla manutenzione e all’adeguamento della SS9 e della SS12 e siamo consapevoli del fatto che, da sempre, le strade menzionate rappresentano un riferimento storico per i collegamenti a livello regionale e nazionale, dobbiamo nuovamente rilevare l’inadeguatezza delle citate strade nei tratti di attraversamento di centri abitati, specialmente in considerazione dell’alto numero dei veicoli leggeri e pesanti che costantemente le percorrono". Nella missiva si ricorda anche "la necessità di inserire nel Contratto di programma di Anas del prossimo quinquennio la risoluzione dei problemi presenti nella tangenziale del centro abitato di Montale, sulla tangenziale del Comune di San Prospero con la conseguente ridefinizione della regolazione del traffico a Sorbara".

Gianpaolo Annese