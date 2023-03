Tangenziale groviera "Risorse sbloccate, avviati i lavori di Anas Il Comune vigilerà"

"Anas ha iniziato la scorsa settimana un primo intervento di manutenzione stradale della tangenziale di Modena e ne seguiranno altri: le risorse destinate alle strade del territorio modenese sono infatti state sbloccate grazie al combinato delle diverse sollecitazioni fatte dall’Amministrazione e della crescente preoccupazione dell’opinione pubblica". Lo ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi al Consiglio comunale di giovedì rispondendo all’interpellanza di Antonio Carpentieri (Pd). Bosi ha ricordato come già da un paio d’anni anche i tratti della tangenziale precedentemente di proprietà del Comune siano stati trasferiti ad Anas e non siano quindi più nella disponibilità e di competenza dell’Amministrazione ma della società. "Naturalmente, essendo la tangenziale una strada di carattere strategico per il sistema di circolazione dei mezzi di trasporto su gomma per il territorio – ha aggiunto – l’Amministrazione ha un costante e continuo canale di comunicazione aperto con Anas ed in particolare con la Struttura Territoriale dell’Emilia-Romagna. E in questi mesi le interlocuzioni, via mail o telefono, hanno permesso al Comune di informare più volte la società del rapido deterioramento di ampi tratti della tangenziale e di chiedere interventi volti a porvi tempestivamente rimedio per salvaguardare la sicurezza degli automobilisti. La società nei mesi scorsi aveva riferito di essere in attesa dello ‘sblocco’ di alcune risorse dedicate alle strade della provincia di Modena di sua competenza, sblocco che a fine 2022 non era ancora avvenuto, con rischi sempre maggiori per la sicurezza dei fruitori dell’anello della tangenziale. Il sindaco Muzzarelli – ha precisato – a quel punto è intervenuto personalmente chiarendo che i lavori di manutenzione sulla tangenziale erano necessari e non più differibili".

Bosi ha quindi spiegato che un primo stralcio di lavori, del valore di 800 mila euro per una durata di circa tre settimane, ha preso il via con la chiusura di buche, la scarifica del manto stradale ammalorato, il rifacimento del fondo e la stesura di un nuovo tappeto di conglomerato bituminoso. "E come Amministrazione – ha aggiunto – restiamo vigili affinché anche i prossimi interventi di ripavimentazione siano eseguiti in tempi celeri, nella primavera di quest’anno, in modo da garantire ai cittadini modenesi e a tutti coloro che dovessero avvalersi dell’anello della tangenziale di poterlo fare nella massima sicurezza stradale possibile". L’assessore ha infatti riportato come "alla lettera inviata ad Anas dal deputato modenese Stefano Vaccari, la società ha risposto che, nella programmazione dei fondi della Legge di Bilancio 2022, sono stati previsti investimenti per 11,2 milioni di euro destinati alla riqualificazione della pavimentazione delle strade del territorio provinciale e, sulla tangenziale, con particolare riferimento al tratto gestito in precedenza dal Comune". Bosi ha quindi spiegato che l’avvio dei lavori è stato preceduto da un incontro del Comitato operativo per la viabilità dove è "stato concordato di effettuare gli interventi fuori dagli orari di punta, anche se qualche disagio e rallentamento è comunque inevitabile".