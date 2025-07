Tangenziale in tilt. FI: "Riaprite via San Giacomo"

Sono iniziati provocando disagi alla circolazione i cantieri sulla tangenziale Bruno Losi, in direzione Fossoli, lavori che comportano la chiusura parziale al traffico anche del tratto compreso tra la rotonda di viale Peruzzi e via Molinari. E proprio al riguardo parte un appello da parte di Michele De Rosa e Massimo Barbi di Forza Italia Carpi: "Aprire momentaneamente, a senso unico, la parte di via San Giacomo verso via dell’Industria che è ora chiusa al traffico".

"Nonostante i lavori in siano stati programmati e pubblicizzati da tempo – affermano Michele De Rosa e Massimo Barbi – già dal primo giorno di chiusura della strada al traffico si sono creati malumori, code e tanti rallentamenti, anche dovuti alla mancanza di adeguate segnaletiche verticali. Ora – aggiungono da Forza Italia Carpi - considerato che i lavori si potrebbero protrarre anche per tutto luglio e non solo, chiediamo all’ufficio del Traffico del Comune di Carpi di aprire momentaneamente a senso unico via San Giacomo nella direzione di viale dell’industria, ora chiusa al traffico".

Secondo De Rosa e Barbi, "con questa soluzione i vantaggi in termini di recupero di tempo e di pazienza per coloro che per lavoro devono entrare in Carpi a certi orari, sarebbero sicuramente positivi e nello stesso tempo i costi per attuare la modifica sarebbero molto bassi. Secondo Forza Italia prevenire il problema e ridurre i malumori che potrebbero nascere, in questo anno di grandi polemiche sulla viabilità cittadina (come quelle sulla rotatoria di viale Peruzzi a livello del polo scolastico), potrebbe fare passare a tutti una ottima estate".

La chiusura parziale al traffico anche del tratto compreso tra la rotonda di viale Peruzzi e via Molinari, secondo quanto affermato dall’amministrazione comunale, è finalizzata a "garantire una maggiore sicurezza del cantiere già in corso e della viabilità. La chiusura interessa solo la corsia in direzione nord, da viale Peruzzi verso via Molinari e Fossoli, mentre rimane regolarmente percorribile la corsia in direzione sud, dall’incrocio con via Molinari in direzione di viale Peruzzi e Correggio".

La chiusura parziale si aggiunge alla chiusura del tratto tra via Molinari/San Giacomo e via Guastalla dovuta al cantiere per la posa di condutture da parte di Aimag Spa nell’ambito della fase 2 del progetto di costruzione della rotatoria funzionale alla Bretella per Fossoli. La chiusura del cantiere è prevista intorno alla metà di luglio.

Maria Silvia Cabri