Tangenziale ’incompleta’, è scontro sui lavori

Maggioranza e minoranza si accusano sulla realizzazione del secondo stralcio della tangenziale. E la sindaca Monja Zaniboni rassicura che i lavori partiranno nei prossimi mesi. Dopo la presentazione alla fine di giugno di una interrogazione consiliare alla sindaca, in cui si chiedeva di conoscere lo stato di avanzamento sia del progetto secondo stralcio della tangenziale che del terzo stralcio, il centrodestra è passato all’attacco. Riportando la risposta ricevuta dall’amministrazione la minoranza fa presente che "il secondo stralcio – scrive Daniele Manfredini – è in attesa di integrazioni da parte dello studio competente incaricato del progetto di fattibilità, mentre per il terzo stralcio non ci è stato fornito alcun documento in quanto non risulta avviato alcun progetto. Noi ritenevamo – afferma Manfredini – che lo stato di avanzamento del secondo stralcio fosse ad un punto più avanzato, dato che fin dal 14 settembre 2021 è stato approvato in consiglio comunale l’affidamento dello studio di fattibilità ed in novembre 2022 il progetto era stato presentato alla popolazione alla sala Ariston, mentre il 2 agosto scorso abbiamo appreso che sono state richieste integrazioni allo studio da Modena sul progetto di fattibilità".

La ricostruzione fornita dal centrodestra è smentita dalla sindaca. "Appena insediati nel primo mandato – spiega Zaniboni – non vi era alcun progetto riguardo al secondo stralcio e la tangenziale era stata declassificata ad opera non più considerata accessoria alla Cispadana. Pertanto, siamo ricorsi ad una convenzione con la Provincia, cui abbiamo commissionato lo studio di fattibilità del secondo tratto di collegamento tra rotatoria SS568, sottopasso Ferrovia, Panaria Est SP2. Ora, molto semplicemente, la Provincia ha richiesto le ultime integrazioni. Posso però già dire che stiamo approvando lo studio di fattibilità tecnico-economica e che l’opera sarà messa a gara auspicabilmente entro i prossimi mesi. L’iter dei lavori sarà gestito dalla Provincia una volta che la Regione avrà disponibili i fondi tramite i canali individuati". L’opera che mira a spostare fuori dal centro abitato il traffico, soprattutto quello pesante, tra modenese e bolognese, è complessa e per questo la sua realizzazione era stata suddivisa in tre stralci, di cui il primo già realizzato.

Per la minoranza il supplemento di integrazioni chieste allontanerebbe, invece, la "prospettiva di vedere partire a breve i lavori" del secondo stralcio. Manfredini poi esprime rammarico per "non vedere alcun progetto, neanche preliminare, circa il terzo stralcio, che eliminerebbe definitivamente il traffico pesante dalle strade del paese rendendo più sicuro l’incrocio ai piedi del ponte sul Panaro".

Accuse respinte energicamente dalla sindaca. "Il terzo stralcio – attacca Zaniboni – è fantasia dell’opposizione e del capogruppo Manfredini, che è rimasto troppo tempo fuori dall’attività amministrativa e probabilmente non sa che l’opera completa, oggetto anche di una raccolta firme, si ferma al collegamento tra la SP2 e SS558".

Alberto Greco