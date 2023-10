Tangenziale Losi, Fd’I boccia: "l’ennesimo" supermercato

"La motivazione per cui abbiamo espresso un voto convintamente contrario in Consiglio comunale alla realizzazione di un nuovo supermercato sulla tangenziale Losi è semplice: non aggiunge valore alla città. Vi era necessità di aprire un altro negozio sulla stessa asse viaria a nemmeno un chilometro di distanza da altri tre supermercati?". Annalisa Arletti, capogruppo di Fratelli d’Italia, così motiva la loro posizione. "L’apertura di una nuova grande struttura di vendita alimentare – dice – è sintomo di una politica poco lungimirante che non riesce a concepire modalità alternative di conversione di un terreno, che oggi è agricolo.

Quest’opera rischia di essere una ulteriore batosta per il piccolo commercio tradizionale – prosegue Arletti –. Il sindaco e l’assessore all’Urbanistica dispongono di leve urbanistiche per dire ’no’ a queste nuove aperture che stanno avvenendo in massa. Capiamo che incassare gli oneri di urbanizzazione faccia gola all’Amministrazione comunale, ma siamo anche convinti che la Giunta debba dettare una linea. Non possiamo diventare la città dei supermercati che aprono e dei negozi che chiudono. Il tema del traffico e della viabilità in quell’area, già fortemente problematico, è stato affrontato con superficialità – affonda la capogruppo –. Se costruiamo un supermercato in uno degli incroci più trafficati della tangenziale, nemmeno l’inserimento di una rotatoria come da progetto risolverà la situazione. Anzi, il traffico sarà destinato ad aumentare. La ciclabile, poi, che verrà realizzata pone degli interrogativi in merito alla precedenza della stessa sulla rotatoria che non è assolutamente banale".

"Con il nuovo PUG il procedimento diventerà forse più snello, ma la valutazione di queste operazioni sarà ancora di più a discrezione dell’Amministrazione comunale. Abbiamo quindi motivo di credere – conclude Arletti – che nella malaugurata ipotesi in cui il nuovo sindaco possa essere l’attuale assessore all’Urbanistica non vi sarà nessuna discontinuità con le scelte urbanistiche fallimentari che hanno caratterizzato le amministrazioni di sinistra al governo della città dal dopoguerra ad oggi".

m.s.c.