Tangenziale Rabin, stop al cantiere

Si è chiusa ieri, con quasi una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, la prima fase dell’intervento di manutenzione straordinaria sulla Tangenziale Rabin. La chiusura era infatti prevista fino al 9 settembre. La seconda fase dei lavori prenderà il via nelle prossime settimane e sarà organizzata principalmente in orario notturno, così da ridurre al minimo i disagi per la viabilità. In questa fase si procederà al rifacimento del binder e del tappeto d’usura (per uno spessore totale di 12 cm) su tratti selezionati della tangenziale, nel tratto compreso tra la tangenziale di Modena e la rotatoria di via Martin Luther King.

La chiusura della tangeziale Rabina ha creato davvero moltissimi problemi alla viabilità cittadina con code, attese e caos. "Un’arteria così importante per Modena e per tutta la provincia non può restare bloccata per mesi, aggravando una situazione già critica. Quel tratto, infatti, è da sempre uno dei punti più congestionati: ogni giorno, nelle ore di punta, si formano code interminabili, con disagi per lavoratori, famiglie e imprese – fa sapere in una nota Patto per il Nord di Modena – Inoltre, la nuova rotatoria realizzata non risolve affatto il nodo viabilistico. Il vero blocco si trova nel tratto che collega la rotatoria al ponte sul Panaro, in direzione Nonantola: lì la strada resta troppo stretta, con una sola corsia per senso di marcia, e gli svincoli sono insufficienti. Se davvero si vuole alleggerire il traffico, bisogna progettare l’allargamento della carreggiata a due corsie per senso di marcia, con svincoli adeguati, così da garantire un flusso costante. C’è un problema ancora più grave: chi governa troppo spesso prende decisioni dall’ufficio senza andare sul territorio a verificare se le opere realizzate siano davvero funzionali. Risultato? Interventi costosi per i cittadini che alla fine non risolvono nulla".