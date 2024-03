Tangenziale, si parla del secondo stralcio

Il tema della tangenziale di Marano finisce in Regione. Il consigliere regionale Simone Pelloni ha infatti presentato, insieme al consigliere Marco Mastacchi di Rete Civica, un’interrogazione a risposta immediata in merito. "La tangenziale di Marano – rilevano i consiglieri – non ha più visto il completamento dei lavori dopo che, nel 2011, è stato inaugurato il primo stralcio. Rete Civica Progetto Emilia-Romagna pone alla Giunta il quesito se l’intervento di realizzazione del II stralcio della tangenziale di Marano sul Panaro verrà inserito nell’elenco delle opere assegnatarie delle nuove risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinate alle strade di rango provinciale. Previsto già nel 2011, non è mai stato finanziato".