Tango e beneficenza. Si balla per il Com

Una serata a ‘passo’ di tango, interamente dedicata alla beneficenza. È quella che andrà in scena il prossimo 28 maggio alle ore 21 al Michelangelo. Lo spettacolo, infatti, sarà interamente per beneficenza a favore del progetto di restyling del Centro oncologico modenese. A 30 anni dalla campagna di sottoscrizione per la realizzazione del Com, l’associazione Angela Serra ha accolto l’invito delle istituzioni locali e si rivolge nuovamente a tutti per poter offrire alla cittadinanza ambienti più accoglienti e funzionali.

A rispondere, tra gli altri, anche l’associazione t’aMOtango, nata a Modena nel 1999 grazie alla ballerina ed insegnante di tango argentino Silvia Galetti e al suo compagno maestro e ballerino Ubaldo Sincovich. ‘Esta Noche De Luna’, portata in scena dall’associazione permetterà dunque di raccogliere fondi fondamentali per il restyling del centro oncologico, regalando al contempo al pubblico una serata emozionante e romantica. Era il 2013 quando l’associazione diede vita al gruppo coreografico ’Compagnia Tangò by t’aMOtango’ che dal 2014, sotto la guida del famosissimo ballerino e coreografo argentino Leonardo Cuello, prepara esibizioni e spettacoli di Tango principalmente a scopo benefico.

Un ‘sodalizio artistico’ che ha dato vita, anno dopo anno, a piccole "opere coreografiche che permettono a ballerini ed insegnanti di condividere la meraviglia di creare e vivere arte al di là del proprio percorso di vita. Sul palco, infatti, saliranno medici, ingegneri, bancari, insegnanti che ‘lasceranno’ le loro professioni per diventare ballerini uniti dall’amore per il tango nella sua espressione più teatrale. Tutto questo acquisisce un valore immenso poiché ognuno si mette in gioco per raggiungere un obiettivo comune, che è quello della beneficenza. I biglietti per lo spettacolo del 28 maggio possono essere acquistati contattando l’associazione Angela Serra, l’associazione t’aMOtango o il teatro Michelangelo.