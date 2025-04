"Tanta fatica ben ripagata"

"La riuscita del Giubileo degli adolescenti unita alle emozioni vissute qui a Roma ripagano me e gli altri organizzatori di tutta l’immensa fatica degli ultimi mesi – commenta Chiara Galli, social media manager della Pastorale Giovanile e tra le referenti modenesi per la tre giorni di Roma –. Le aspettative erano altissime fin dall’inizio e non sono state deluse, e siamo orgogliosi di aver potuto preparare questo evento per i 900 pellegrini giunti qui. La morte del Papa da una parte ha cambiato le carte in tavola, ma dall’altra ci mostra ancora di più la Provvidenza del Signore che ha rimesso le carte in tavola facendoci vivere dei momenti ancora più profondi".

(Pagina a cura di Jacopo Franceschini e Jacopo Gozzi)