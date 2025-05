"Tante buche e dislivelli pericolo per bici e scooter"

Ampio dibattito in Consiglio sulle manutenzioni ordinarie. Lato Fratelli d’Italia, Elisa Rossini ha sollevato dubbi sull’efficacia degli interventi già effettuati, citando il caso di via Canalino: "Quella zona è stata riqualificata tra il periodo Covid e i due anni successivi e oggi ci ritroviamo nuovamente con problemi al manto stradale. Serve non solo intervenire in fretta, ma anche garantire la qualità dei lavori". Per Paolo Barani "una cosa fatta male costa di più che se fatta bene. Quando una strada ha una manutenzione così carente bisogna fare interventi risolutivi: i rattoppi durano poco. Modena ha un reticolo di strade in condizioni malmesse". Giovanni Bertoldi (Lega Modena) ha puntato l’attenzione sul ridimensionamento della sede dei servizi comunali di manutenzione: "In questo momento servono operatori presenti sul territorio, capaci di intervenire con rapidità. Una buca, se c’è, va riempita subito: lasciarla lì per mesi è pericoloso per scooter, bici, pedoni".

Per Maria Grazia Modena (Modena per Modena) "i cittadini chiedono quando queste buche verranno ripristinate: Canalchiaro, per esempio, è stata rifatta e adesso ha nuovamente crepe. La manutenzione in questa città è davvero messa male". Mentre Andrea Mazzi (Modena in Ascolto) ha criticato i ritardi: "I dislivelli e le buche in molte strade del centro sono pericolosi, soprattutto di sera, e possono causare danni e infortuni. Sono situazioni che persistono da tempo e che meritano maggiore attenzione".

A difendere l’amministrazione sono stati tra gli altri Alberto Bignardi per il Pd: "L’amministrazione risponde alle segnalazioni dei cittadini e dei consiglieri con interventi tempestivi per garantire la sicurezza, ma anche con una programmazione seria e una visione di lungo periodo, in particolare per il centro storico". Anche il capogruppo Diego Lenzini ricorda come "negli ultimi cinque o sei anni sono stati eseguiti interventi strutturali importanti sulle strade del centro. È evidente che il lavoro non è ancora concluso, ma è in corso. Se fosse possibile intervenire ogni volta che si apre una buca, lo faremmo, ma i costi sono alti e le risorse limitate: Modena ha una rete stradale estesa quanto quella di Bologna, ma la metà delle risorse a disposizione".

Infine Paolo Ballestrazzi (Pri) ha rimarcato che "questo Consiglio deve interrogarsi su strategie globali per arrestare il degrado che sta investendo tante realtà urbane. Sebbene tutti desiderino strade perfettamente asfaltate, non basta l’intervento dell’Amministrazione comunale per affrontare problemi così sostanziali. Ci sono responsabilità anche a livello di governo nazionale e della maggioranza regionale".