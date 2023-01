"Tante disdette, male anche il Capodanno" L’hotel Nuovo Parco costretto a chiudere

"Tre camere prenotate nei prossimi giorni? Magari le avessimo: ecco perchè da lunedì saremo chiusi". Il portachiavi nella hall dell’hotel Nuovo Parco di Sestola, che dispone in totale di una cinquantina di camere, è pressoché al completo: un’immagine eloquente ma rappresentativa di come stia andando la stagione in Appennino, ora al climax delle difficoltà. Massimiliano Romano, che insieme alla famiglia gestisce l’albergo-ristorante da 50 anni, non aveva mai assistito ad un periodo di Natale così povero di neve: "La situazione è veramente drammatica: abbiamo lavorato il 60% in meno nelle ultime due settimane. Rammarica pensare di aver riempito l’albergo con le prenotazioni, via via andate in gran parte disdette non essendoci la neve. Nemmeno a Capodanno, in occasione del festival ‘Cim1’ al palazzetto dello sport, le cose per noi sono andate meglio: sono venuti a Sestola tanti ragazzi, che però hanno scelto principalmente di soggiornare in appartamento. Da lunedì il Nuovo Parco chiuderà temporaneamente in attesa che torni la neve, poiché al momento a mancare è proprio la richiesta". E la situazione, anche negli altri alberghi di Sestola, non è molto diversa: "A Sestola stanno soffrendo tutti: che io ricordi, da 50 anni a questa parte non si era mai visto un inverno così".

Riccardo Pugliese