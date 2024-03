Tante gare rinviate per la pioggia caduta. In Promozione 6 su 9

Sono state tante le gare rinviate ieri dall’Eccellenza alla Terza per il maltempo che ha colpito la nostra provincia e anche quella di Reggio. In Eccellenza è saltata solo Brescello-Fidentina, in Promozione ben 6 gare su 9 non sono state giocate (Baiso-Vezzano, Vianese-Quarantolese, Arcetana-Bibbiano, Camposanto-Nextgen, Unite Carpi-Castelnuovo e Montagna-Fiorano), in Prima "C" saltate Virtus Cibeno-Rubierese, V. Correggio-Masone, Libertas-Celtic e Guastalla-San Prospero C., in Prima "D" Carpineti-Spilamberto, Casalgrande-Maranello e Colombaro-Lama, in Seconda "E" Cerredolese-Roteglia e Fox-Fonda, in Seconda "F" 4Ville-San Paolo, in terza "A" Cimone-A. Solignano, Levizzano-Maranese e Real Dragone-Montefiorino, in Terza "B" saltate infine Novese-San Vito, Cognentese-Sozzigalli, Manzolino-Sermide e Union 81-Concordia.