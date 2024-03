Tante le offerte per la Riviera

Con l’arrivo della bella stagione, la Riviera Romagnola si prepara ad accogliere i turisti e le opportunità di lavoro stagionale rappresentano una chance importante per coloro che cercano occupazione. L’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna al riguardo offre un servizio dedicato alle offerte di lavoro che ci sono nel settore turistico-alberghiero della riviera emiliano-romagnola. I Centri per l’Impiego di Ravenna, Rimini, Riccione, Cesena, Cesenatico e Basso Ferrarese coordinano questa iniziativa, volta a facilitare l’incontro tra cittadini interessati a lavorare nel settore e le imprese in cerca di personale. Il servizio è accessibile online attraverso il sito www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-stagionale, che offre un’ampia gamma di proposte lavorative. Attualmente, sono disponibili oltre 300 offerte, che variano dalle mansioni di base nella ristorazione e ricettività a ruoli anche più specializzati. Le opportunità di lavoro includono posizioni come servizi di pulizia, portierato e lavapiatti, ma anche ruoli più avanzati come maître di sala, chef de range e personale di segreteria. Molte delle offerte prevedono anche la possibilità di alloggio fornito dall’azienda, rendendo l’opportunità – in questo caso - più allettante per coloro che provengono da altri territori. Il servizio online permette alle persone di ricercare direttamente le offerte che rispondono al proprio interesse, essendo data facoltà di filtrarle attraverso alcuni parametri: luogo di lavoro, qualifica ricercata, disponibilità di alloggio. In ogni annuncio vi sono tutte le informazioni riguardanti il profilo ed i requisiti ricercati, il periodo di lavoro ed i riferimenti aziendali da contattare autonomamente per un’autocandidatura.