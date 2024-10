"Tanti abbandoni lungo le strade"

Sul tema rifiuti interviene anche Gino Montepoli, che entra nel merito della questione: "Faccio un esempio: in zona Fossalta non manca chi semina piccoli rifiuti nei parcheggi e nelle zone buie, lasciando quindi sempre più sporche le aree di sosta delle auto. Ma non solo. C’è anche chi arriva ad abbandonare i sacchi o rifiuti ben più grandi, come mobili e elettrodomestici nelle zone aperte. Così si crea uno scenario di degrado che non va bene". "Per fortuna – continua – ci sono anche moltissimi cittadini civili che rispettano le regole, ma non è giusto che qualcuno, anche lungo il fiume, abbandoni i rifiuti perché non ha voglia di buttarli via correttamente come fanno gli altri".