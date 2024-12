"Tanti auguri Raina!", talenti e artisti al galà

Il giorno è arrivato. Oggi possiamo davvero dire ’Buon compleanno, Raina Kabaivanska!’: le 90 bellissime primavere del celebre soprano verranno festeggiate stasera alle 21 al teatro Comunale di Modena, con un concerto – organizzato nell’ambito del Modena Belcanto Festival – dei suoi pupilli, i giovani cantanti che arrivano da tutto il mondo a Modena per seguire la masterclass annuale in tecnica vocale e interpretazione che Raina conduce ormai da diversi anni al Conservatorio Vecchi Tonelli. "Lavorare con i giovani è per me un impegno costante e una grande soddisfazione. In loro rivedo la mia passione e la gioia del canto", ha detto Raina Kabaivanska.

La serata quindi sarà come un viaggio nel talento, ma anche nella storia della lirica, da Mozart a Rossini, da Gounod a Saint-Saens e ovviamente Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Dalle voci dei giovani interpreti riascolteremo anche alcune delle arie (come ’Vissi d’arte’ da ’Tosca’) che Raina stessa ha illuminato nel corso della sua lunghissima carriera.

Alla ribalta saranno i soprani Miyoung Lee, Marta Lazzaro, Norma Sereni, Maria Francesca Rossi e Iolanda Massimo, i mezzosoprani Maria Salvini e Baia Saganelidze, il baritono Hae Kang, il basso Toni Nezic e i tenori Donghyun Kim e Giuseppe Michelangelo Infantino, tutti accompagnati dall’orchestra del Conservatorio diretta dal maestro Paolo Andreoli. Ospiti del galà saranno due stelle che Raina ha acceso, il soprano Vittoria Yeo e il mezzosoprano Veronica Simeoni che canteranno il ’Duetto dei fiori’ da ’Madama Butterfly’ di Puccini. Per questa serata d’onore sono attese in sala numerose personalità, autorità, amici e colleghi di Raina Kabaivanska che vorranno festeggiarla in modo particolare.

In apertura è previsto anche un intervento introduttivo del sindaco Massimo Mezzetti con il maestro Aldo Sisillo, direttore del teatro Comunale. Un primo regalo, Raina l’ha già ricevuto proprio pochi giorni fa a Busseto (Parma) dove, proprio in piazza Verdi, le è stata dedicata una pietra lungo la ’Strada del Melodramma’, un percorso (pensato come una ‘walk of fame’) costellato dai nomi e dalle firme di tutti i grandi dell’opera.

Già negli anni scorsi sono state posate le pietre in ricordo di Mirella Freni e Luciano Pavarotti: la scorsa settimana, Raina Kabaivanska è stata accolta a Busseto dal sindaco Stefano Nevicati, da Giovanna Colombo, presidente della Fondazione Renata Tebaldi, e da Angela Spocci, amica storica del soprano ed ex direttrice del teatro Regio di Parma.

Proprio a Busseto, lo scorso settembre, Raina è stata madrina della serata finale della 60ª edizione del Concorso ‘Voci verdiane’, condotta da Alfonso Signorini.