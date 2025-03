"Tanti cittadini coinvolti, grande soddisfazione"

A proposito del percorso partecipato, il Movimento 5 Stelle di Modena esprime "grande soddisfazione" nel constatare "i risultati concreti ottenuti grazie all’impegno costante per la trasparenza e la partecipazione che sono e rimangono principi cardine del Movimento 5 stelle".

Durante le trattative con la coalizione progressista, "il nostro coordinatore provinciale Massimo Bonora e il consigliere comunale Giovanni Silingardi, tra i diversi punti inderogabili inseriti nel programma, hanno introdotto anche l’obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative". La scelta di entrare in coalizione con l’attuale amministrazione Mezzetti, "è stata dettata dalla condivisione di questi valori fondamentali". Per scelta "abbiamo proposto la nomina di Vittorio Ferraresi, nostro ex sottosegretario alla Giustizia, figura esperta e autorevole, come assessore. Oggi, possiamo affermare con orgoglio che le scelte compiute stanno contribuendo a rendere Modena una città più aperta e partecipativa. Il percorso partecipativo hanno dimostrato come i cittadini modenesi abbiano voglia e bisogno di partecipare attivamente alla vita della nostra comunità".