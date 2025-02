"Tanti problemi: è un vero disastro"

"Per me questo servizio è davvero disastroso: ho l’abbonamento, uso i pullman ogni giorno, ma non c’è mai una volta che arrivino in tempo – commenta Anna Kwarewkya –.

Ci sono ritardi veramente troppo importanti, che creano disagi a tutti: sia agli studenti sia ai lavoratori. Io utilizzo il servizio soprattutto nelle mattine e i problemi ci sono sempre: non cambiano in base alle stagioni o ai momenti con più afflusso. Una cosa succede spessissimo: arrivano in contemporanea due bus che fanno la stessa tratta, perché uno dei due è in ritardo, e quindi poi per tanti minuti il servizio si blocca".