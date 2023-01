Tanti punti oscuri prima della morte

1

Partenza dal bar

Alle 3.40 Alice parte dal parcheggio dello Smart Cafè pare dopo aver caricato in auto Mohamed Gaaloul che le avrebbe chiesto un passaggio. La ragazza cerca alcuni indirizzi, tra cui quello di Vallalta dove abita il tunisino.

2

Un’ora sull’arginetto

La macchina della vittima sosta tra le 4 e le 5 sull’argine del Sabbioncello. Alle 4.50 dal telefono della 32enne parte una nuova ricerca: un paese del Mantovano pare dove abita il fratello del sospettato.

3

Direzione Fossa

La Ford della 32enne riparte e per alcuni minuti è seguita da una Mito bianca. Poi la macchina di Alice imbocca via Mazzalupi verso il luogo in cui verrà trovata bruciata col cadavere della ragazza nel bagagliaio. La Mito va in un’altra direzione.