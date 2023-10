Tanti scatti per celebrare Serramazzoni

Si è tenuta domenica scorsa, presso la Cantina del Frignano, la premiazione del concorso fotografico ‘Serramazzoni in uno scatto 2023’. Per l’occasione, è accorsa la sindaca Simona Ferrari, i rappresentanti delle associazioni di SerrAttiva, i soci di Pro Loco Serramazzoni, i partecipanti al concorso e le loro famiglie. Vincitori della categoria social ‘Serramazzoni e le sue frazioni’ sono stati nominati Daniele Manzini con ‘Cielo stellato’ e Francesco Greco, con un simpatico scatto non di Abbey Road con i Beatles, ma… di viale Belvedere con i volontari di Avap Serramazzoni (foto al centro). Premio ‘Serramazzonesità’ ad Antonio Martino con la foto ‘Campanile di notte’, infine premio ‘Estate 2023’, con l’immagine ritenuta "più rappresentativa degli eventi estivi in calendario": a trionfare è stato Daniele Lollini.