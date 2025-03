"Tanti si lamentano per le prenotazioni"

L’alto Frignano è la zona più lontana dalle strutture ospedaliere di Pavullo e Modena, e questo comporta difficoltà nel raggiungerle per via dei molti disagi della viabilità montana. In servizio ci sono tre medici di famiglia, di cui due prossimi al pensionamento. "Personalmente – dice Cinzia Contri – non ho mai avuto problemi col mio medico di base, però conosco varie persone che si lamentano dell’obbligo di prenotazione quando si ha necessità di una visita. I tempi di attesa delle visite non mi risulta comunque siano lunghi, e nel mio caso, non avrei alcun problema a contattare il mio medico in caso di necessità, essendo sempre molto disponibile".