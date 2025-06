Tanti spumanti da degustare

Giunta alla settima edizione, Emilia Romagna Perlage si svolgerà il 7 e 8 giugno nella splendida cornice di piazzale Della Rosa a Sassuolo, abbracciata dalla maestosità di Palazzo Ducale. In questo contesto si potranno degustare oltre 50 etichette di più di 20 produttori diversi, tutti rigorosamente impegnati nella produzione e spumantizzazione di uve coltivate in Emilia Romagna. La manifestazione, nata nel 2013 con l’intento di mettere in luce le migliori espressioni enologiche del nostro territorio, guidando gli ospiti in un assaggio consapevole, è organizzata da O.N.A.V. Modena in collaborazione con CTG Sassuolo e gode del Patrocinio del Comune.