Tanti stand, la Fiera torna ai livelli pre-Covid "Grande afflusso: che bella festa con il sole"

di Sofia Berselli "È sempre una bellissima manifestazione quella di San Geminiano. Siamo stati molto fortunati perché è una splendida giornata e c’è un sole meraviglioso che rende il tutto ancora più bello". Sono stati 451 gli ambulanti presenti alla fiera di San Geminiano, organizzata per la prima volta – dopo l’esperienza di Sant’Antonio della scorsa settimana – con il nuovo assetto che prevede una sede ampliata per migliorare funzionalità e sicurezza. La bella giornata ha favorito la partecipazione, con solo alcune decine di rinunce e ben 43 ambulanti subentrati nella cosiddetta spunta giornaliera, cioè chi si è presentato comunque, pur non essendo titolare del posteggio, per occuparne uno lasciato libero, sulla base delle procedure definite dal Comune. Il totale, quindi, ha superato ampiamente le 391 presenze di Sant’Antonio risultando sui livelli del periodo precedente all’emergenza sanitaria, con la fiera che è stata animata non solo in piazza Grande e in via Emilia, ma anche in via Farini, largo San Giorgio e piazza Roma in un percorso che ha integrato anche piazza XX Settembre dove il Modena calcio, oltre alla vendita di magliette e gadget ufficiali, ha esposto i trofei conquistati lo scorso campionato per una foto ricordo dei tifosi canarini. Tutto esaurito...