Tantissime iscrizioni al concorso con Vasco. E lui celebra la mamma

Sono arrivate tantissime iscrizioni al Festival Zocca ’Paese della Musica’, lanciato dal Comune di Zocca in collaborazione con Vasco Rossi, che ha l’obiettivo di far emergere nuovi artisti e gruppi musicali di talento. Qualche giorno fa erano più di 300 gli iscritti. La verifica di idoneità si è chiusa il 10 maggio e i concorrenti ritenuti idonei riceveranno con una e-mail il forum per iscriversi al Festival e partecipare al casting che si terrà a Zocca al Teatro "Il Blasco", tra il 17 e il 26 maggio e successivamente saranno scelti i 14 concorrenti che potranno accedere alla Finale che si svolgerà venerdì 31 maggio sempre al teatro "Il Blasco" di Zocca. I primi sette classificati potranno esibirsi in una delle sette date di San Siro del Vasco Live 2024, avendo a disposizione, ciascuno, 15 minuti di esibizione, mentre i classificati dall’ottavo all’11° posto potranno esibirsi nelle quattro date del tour, che si terranno allo stadio San Nicola.

Intanto ieri, festa della mamma, Vasco ha postato sui social gli auguri alla sua mamma, Novella Corsi (insieme in foto). "Auguri alla mia super mamma rock!" e ha ricordato che la sua "era una famiglia che arrivava alla fine del mese a fatica. Mi mandavano nel negozio a far la spesa e capitava che dovessi dire: segni sul conto. Ma non ho sofferto, non mi mancava niente. C’era l’amore di mia mamma, della zia, di mio padre. Ho sentito sempre questo amore che mi circondava. Mia mamma mi ha trasmesso anche l’amore per la musica. Lei era molto giovane, molto vivace… canticchiava sempre. Mia mamma mi ha sempre dato tanta forza… Quando è morto mio padre dicevo: ‘Non ho tanta voglia di fare il concerto. Cosa pensi?’. Lei mi disse: ‘No, no, guarda che lui avrebbe avuto piacere che tu continuassi. Mi ricordo quel concerto lì… al Picchio Verde. W la Mamma! W le Mamme!".

w.b.