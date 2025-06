Tappa finale: il matrimonio di Bezos a Venezia

E’ il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia la tappa finale di Ivanka Trump. Per celebrare l’unione degli sposi, dal 26 al 28 giugno circa 200 invitati super vip stazioneranno in Laguna, arrivando con 80 voli privati per poi soggiornare in cinque degli hotel più lussuosi della città. Prenotati anche taxi acquei e gondole e organizzati tour culturali anche nei musei veneziani. Tra gli ospiti della coppia ci sarà appunto anche Ivanka Trump con il marito Jarerd Jushner, e probabilmente anche Donald Trump junior (frequentatore della laguna anche per motivi di caccia). Presenze non da poco queste che, trattandosi di familiari di capi di stato, pur essendo un matrimonio privato, fanno scattare un piano di sicurezza pubblico. La laguna di Venezia non vedeva tanto sfarzo dai tempi del matrimonio di George Clooney e Amal Alamuddin nel 2014. Tra il 24 e il 27 giugno l’aeroporto ‘Marco Polo’ si trasformerà nel cuore pulsante dello star system planetario: sono almeno 95 i jet privati attesi, molti dei quali di proprietà degli ospiti, altri gestiti dai colossi dell’aviazione privata. Tra i nomi noti attesi o già in arrivo figurano Oprah Winfrey, Eric Schmidt (ex Ceo Google), David Geffen, Kylie Jenner, Ivanka Trump con Jared Kushner e i figli, e forse Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Elton John e Mick Jagger.