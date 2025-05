Tappa in città per Landini . Lunedì davanti alla Maserati

Tappa modenese lunedì del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Simbolico il luogo scelto per il comizio: alle 16 davanti alla sede della Maserati, azienda emblema dell’eccellenza made in Modena che da anni però tiene i lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione e dove mancano certezze sul rilancio della produzione industriale.

Landini affronterà i temi della crisi industriale nel nostro Paese, dove da ormai 26 mesi si registra un calo della produzione manifatturiera, e l’assenza di politiche industriali a fronte di un mercato del lavoro povero, precario, sotto ricatto e senza libertà. "Questi sono i temi anche al cuore della campagna referendaria che vede la Cgil impegnata in prima fila per i 5 SI’ da esprimere nel voto dell’8-9 giugno". Il comizio davanti alla Maserati termina alle 17. A seguire ancora un impegno modenese per il segretario Cgil, quando alle 17.15 sarà a fare volantinaggio per i referendum agli Orti di San Faustino (via Da Vinci, 158) insieme ai volontari.