Tappa in rosa con Francesca Sogari

Con la partenza del campionato Regionale di serie D femminile, con tredici squadre modenesi, si è completato il quadro delle formazioni della nostra provincia in lizza per il Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino che premia i bomber delle squadre modenesi: curiosamente, è proprio femminile la prima vittoria di Tappa "completa", con il successo di Francesca Sogari, (foto), 19enne giocatrice di una Basser Volley COM Modena che torna a puntare alla serie C. Il successo della giovanissima Sogari, che vince la terza tappa con 29 punti, potrebbe essere un segnale di "cambiamento del vento" nelle classifiche del Top Volley, visto che 37 vittorie di Tappa della passata stagione, solo otto sono state di ragazze, con l’ultimo successo femminile non in coabitazione che risale addirittura a sette mesi, con il primato conquistato da Martina Montanari dello studio Logica 2 Invicta. Ma c’è un altro avvenimento "al femminile", il ritorno in campo di Chiara Ferrari, classe 1995, una delle più prolifiche attaccanti modenesi che ha "riesordito" con la maglia dell’ambiziosa matricola di D femminile Artiglio Softech: per lei, che aveva smesso due anni fa dopo aver portato in B1 la Rubierese, 24 punti e confermaal vertice della classifica delle giocatrici con più punti per partite giocate, 16,27 in 179 partite, un centesimo in più di Rachele Natali della X2 Stadium Mirandola. Alle spalle della Sogari, staccato di un solo punto, torna in alto un figlio d’arte, Mattia Screti dell’Ottica Dalpasso VGM (foto), a pari punti con il dominatore di questo primo mese di campionato, Matteo Pignatti della Stadium Mirandola, che sfiora la terza vittoria di Tappa consecutiva, record quindi imbattuto. Completano la Top Five di giornata, Marcello Andreoli della Kerakoll Sassuolo a quota 27, ed Alessandro Bartoli a 26 punti, che precede di una lunghezza la ritrovata Serena Nanetti, 20enne opposta della PM Oil Castelfranco Emilia.

Classifiche. Con la stratosferica media di 31,3 punti/partita, Matteo Pignatti rimane in testa alla generale, ed alla classifica a punti, davanti a Vella Luca del Corlo, e alla coppia formata da Bartoli e GianLuca Franchini della Holacheck Maritain: esce dalla Top Five Francesco Giovenzana, salto in avanti del 21enne Lorenzo Pellacani dell’Univolley Carpi, che scala otto posizioni.

Riccardo Cavazzoni