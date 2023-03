Tappeto colorato contro la violenza sulle donne

Era un tappeto multicolore il ’ciottolato’ di piazza Grande. Un colpo d’occhio meraviglioso: erano infatti quasi quattromila le coperte che ieri mattina ricoprivano la piazza e che sono state messe in vendita per una raccolta fondi benefica in favore della Casa della donne.

L’impresa è nata dalla collaborazione del gruppo Fili di vita, composto da donne modenesi, con l’associazione di volontariato bresciana Viva Vittoria che, fin dal 2015, ha promosso e realizzato progetti analoghi in varie città. L’iniziativa è stata realizzata da donne, soprattutto, ma anche da uomini e da studenti e studentesse, non solo modenesi, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Casa delle donne contro la violenza di Modena attraverso la vendita a offerta libera (partendo da una base fissa di 20 euro) delle coperte realizzate che è avvenuta, appunto, ieri nell’ambito del programma di iniziative per la Giornata internazionale della donna.

Dall’alba di ieri era iniziata la catena umana per allestire piazza Grande con le coperte poi messe a disposizione del pubblico per la raccolta fondi.