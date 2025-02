Taranto super motivato. In palio c’è la salvezza

È una partita fondamentale, quella che la Gioiella Prisma Taranto affronterà sul campo del PalaPanini, in uno scontro nel quale entrambe arrivano dopo una sconfitta, anche se con connotati molto diversi. La posta in gioco, dicevamo, è alta: per Taranto infatti questo match rappresenta un’opportunità irripetibile. Una vittoria da tre punti contro Modena significherebbe salvezza matematica in caso di sconfitta senza punti di Monza contro Perugia, eliminando ogni rischio per la squadra del Presidente Bongiovanni all’ultima giornata. Un successo al tie-break, o ogni altro risultato lascerebbe ancora aperti i giochi, rendendo il match casalingo del 2 marzo contro Verona un’ultima battaglia cruciale e molto rischiosa, soprattutto considerando la difficoltà dell’impegno. Ecco perché i pugliesi scenderanno in campo col coltello tra i denti, avendo dimostrato a più riprese nel finale di stagione di poter battagliare anche con le più forti, vedi appunto la Lube Civitanova domenica scorsa. Modena, invece, non può permettersi di sottovalutare l’incontro: le manca nei fatti un punto per avere la matematica certezza di accedere ai play off, ma intanto per togliersi ogni dubbio sarebbe meglio ne facesse due, anche per il morale: perdere ancora, con l’ultima di campionato in programma a Milano, non sarebbe un buon viatico per i play off. In casa Gioiella è il centrale Wout D’Heer, già campione d’Italia con Trentino Volley: "Conosciamo l’importanza di questo match, sappiamo che una vittoria piena ci permetterebbe nel caso di sconfitta di Monza la salvezza, ma allo stesso modo conosciamo le insidie del match, Modena in casa spinge molto sia al servizio che in attacco, in casa hanno ottenuto risultati importanti e dobbiamo partire subito convinti cercando di finalizzare tutte le occasioni che si presenteranno sul campo. La prestazione a Civitanova ci ha lasciati da un lato l’amaro in bocca ma anche la convinzione che possiamo fare qualcosa di importante e daremo tutto perché avvenga".