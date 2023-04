Targa ’camuffata’ per non pagare il bollo

In due distinte operazioni, la Polizia locale ha smascherato un caso di ‘esterovestizione’ di veicoli, e segnalato per detenzione di stupefacenti un cittadino ‘distratto’. Durante i rilievi per quello che appariva un normale sinistro stradale fra un’autovettura con targa straniera e una con targa italiana, gli agenti hanno scoperto che anche il primo veicolo era in realtà immatricolato in Italia: grazie a verifiche mediante le banche dati internazionali, è stato accertato che le targhe straniere non corrispondevano a quel mezzo, tuttora registrato nel nostro Paese ma privo di assicurazione e revisione. Gli erano state apposte proprio per evitare il pagamento di bollo, assicurazione e revisione: un fenomeno detto ‘esterovestizione’. Sono scattati così il sequestro del veicolo, la rimozione delle targhe non regolari, e una sanzione di oltre 10.000 euro. Nel secondo caso, un cittadino che aveva smarrito il portafogli si è presentato al Comando della Polizia locale chiedendo se qualcuno l’avesse rinvenuto: in effetti era stato portato lì, e dentro c’era tutto, documenti, denaro e una busta contenente sostanza stupefacente polverosa del tipo anfetamina.

Gli agenti, oltre a restituire il portafogli al legittimo proprietario, hanno proceduto anche a segnalarlo alla Prefettura per detenzione di stupefacenti, sanzionarlo per lo stesso motivo, e sequestrargli la sostanza.