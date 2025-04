"Targa vicolo Squallore? Valutazione positiva ma va condivisa"

"La richiesta di installare in vicolo Squallore una targa di carattere storico/informativo, anche in accezione turistica, che richiami la storia del ghetto ebraico modenese, avrebbe valutazione positiva da parte dell’Amministrazione, ma non potrebbe essere compiuta senza il coinvolgimento della Comunità Ebraica e del Comitato per la storia e la memoria del Novecento". Lo ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni.

Rispetto al decoro e alla pulizia di vicolo Squallore, l’assessore ha precisato che, "dall’inizio della consiliatura, il Comune è intervenuto in due diverse occasioni per il ripristino stradale a fronte di buche o danneggiamenti e, nelle ultime due settimane, anche per mettere in sicurezza una porzione di via a seguito di un cedimento legato probabilmente a un allaccio fognario privato". L’assessore, ricordando che in vicolo Squallore risultano attive cinque utenze di cui tre non domestiche e due domestiche, ha riepilogato il servizio di spazzamento, pulizia e raccolta differenziata nella via all’interno del piano dei servizi indicato dal Comune: "Sono previste operazioni di spazzamento e di lavaggio".