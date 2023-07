"Tari, aumenti inevitabili Ma valuteremo le anomalie"

Con una dichiarazione diffusa ieri, il sindaco Claudio Poletti cerca di gettare un po’ di acqua sul fuoco delle polemiche per i maxirincari della tariffa sui rifiuti. Per alcuni commercianti, in particolare, la Tari sarebbe lievitata anche del 200% rispetto all’anno scorso: "In aprile il sindaco ci aveva rassicurato, dicendo che gli aumenti sarebbero stati contenuti, ma oggi gli esercenti devono affrontare rincari anche di 20 o 30 volte più alti", hanno detto gli esponenti di Fratelli d’Italia che stamattina in piazza Verdi avvieranno una raccolta di firme per chiedere la sospensione immediata del pagamento delle cartelle.

Nella nota, il Comune ammette che l’arrivo delle bollette "ha creato un notevole malumore". Per le utenze domestiche – viene rimarcato – "gli incrementi non superano il 3% previsto dalle tariffe approvate in Consiglio", ma per gli utenti non domestici gli aumenti riscontrati vanno oltre le attese. "Sono aumenti in parte inevitabili, al di là di incrementi delle tariffe, anche per la mancanza del contributo Covid che negli ultimi due anni aveva ridotto in modo considerevole gli importi", esordisce il Comune. "Ci stiamo preparando a verificare cartella per cartella per capire le ragioni degli aumenti che diversi utenti si sono trovati in bolletta", scrive Poletti, che ha convocato per martedì 18 luglio un incontro a cui parteciperanno Geovest, le associazioni di categoria e i sindacati, per esaminare e verificare le linee che si sono seguite nell’applicazione delle tariffe. "Il nostro compito è esercitare una funzione di controllo, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera approvata in consiglio comunale – conclude il sindaco –. Se accerteremo la presenza di casi anomali, li affronteremo e cercheremo di risolverli".

s.m.