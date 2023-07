TARI, cifre strumentalizzate: motivi dei rincari a Finale Emilia. Incontro tra Comune, Geovest, commercianti e associazioni di categoria

Si è svolto martedì l’incontro tra amministrazione comunale, Geovest, Consulta Economica, Associazioni di Categoria, Comitato Commercianti e Attività Produttive di Finale e organizzazioni sindacati sulla questione TARI e rincari. La prima fase della riunione ha visto i tecnici Geovest illustrare i principi generali dettati da ARERA con l’introduzione della tariffa puntuale per i rifiuti. Per le utenze non domestiche, si aggiunge alla quota fissa e alla quota ’servizi’ (lo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini..), la quota ’produzioni’, che fino al 2022 era calcolata in base alla superficie dei locali e alla potenziale produzione del rifiuto indifferenziato dell’attività, mentre nel 2023 è calcolata solo tenendo conto dei litriannui del contenitore dell’indifferenziato scelto. "L’applicazione di questo nuovo metodo determinato dall’Autorità – spiega il sindaco di Finale, Claudio Poletti – che vuole incentivare la riduzione di indifferenziato ha generato, per alcune utenze non domestiche, degli incrementi derivanti proprio dalle volumetrie dei contenitori a disposizione. Sul fronte delle utenze domestiche, invece, restiamo nel range di aumenti tariffari dell’ordine del 3 o 4 per cento, inferiori all’inflazione". Sulle bollette ’gonfiate’ indicate dai commercianti, Poletti ha frenato: "C’è sempre una spiegazione. Contesto, pertanto, la disinformazione: non si strumentalizzino le cifre".